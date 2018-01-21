Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Сегодня в горных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей ожидаются снегопады и метели.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / фото УНИАН

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан об опасности схода снежных лавин в горных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей.

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Соответствующая информация обнародована на сайте ГСЧС.

«По данным Укргидрометцентра, 21 января в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется, а в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 января на Закарпатье в Тячевском районе произошло схождение лавины, тогда снегом засыпало часть местной дороги.

Вследствие осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра), по состоянию на 20 января, остаются обесточенными 390 населенных пунктов в трех областях. Больше всего пострадали населенные пункты Одесской области.