Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в семи областях

Синоптики прогнозируют снег, гололед и резкие порывы ветра.

В семи областях Украины ожидается осложнение погодных условий / фото УНИАН

Синоптики прогнозируют 21-23 января сложные погодные условия в семи областях Украины.

По данным Укргидрометцентра, снег, гололед и усиление ветра ожидается в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.

"Ожидается существенное осложнение погодных условий: сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей, преимущественно дождя; налипание мокрого снега, на дорогах гололед; усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы; образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см", - говорится в сообщении синоптиков.

Как сообщал УНИАН, в четырех областях Украины из-за непогоды обесточены 322 населенных пункта.