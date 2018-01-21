В четырех областях Украины из-за непогоды обесточены 322 населенных пункта
06:04, 21 января 2018
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Больше всего от осложнения погодных условий пострадала Одесская область.
В четырех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными 322 населенных пункта.
Об этом пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщает в оперативной информации о последствиях непогоды в Украине по состоянию на 19.00.
В Одесской области без электроснабжения остаются 244 населенных пункта, в Черкасской - 74, в Черниговской - 3 и Днепропетровской - 1.
Последствия непогоды в Украине: города и села страдают от зимнего ливня и снежного Армагеддона (фоторепортаж)
Восстановительные работы проводят бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях Украины.
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