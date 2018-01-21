В четырех областях Украины из-за непогоды обесточены 322 населенных пункта

Больше всего от осложнения погодных условий пострадала Одесская область.

Восстановительные работы проводят бригады облэнерго / фото УНИАН

В четырех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными 322 населенных пункта.

Об этом пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщает в оперативной информации о последствиях непогоды в Украине по состоянию на 19.00.

В Одесской области без электроснабжения остаются 244 населенных пункта, в Черкасской - 74, в Черниговской - 3 и Днепропетровской - 1.

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Восстановительные работы проводят бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях Украины.