Снегопад в Украине: движение на трассе Киев-Одесса возобновлено в двух областях

20:10, 20 января 2018
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К расчистке от снега и буксировке транспорта на участках дороги Киев-Одесса привлечено 47 единиц техники и 103 человека.

Движение на трассе Киев-Одесса возобновлено в двух областях / dsns.gov.ua
Движение на трассе Киев-Одесса возобновлено в двух областях / dsns.gov.ua

Движение транспорта на участке автодороги М-05 Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей возобновлено в обоих направлениях по одной полосе.

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Об этом пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщает в оперативной информации о последствиях непогоды в Украине по состоянию на 16.00.

Отмечается, что небольшой снег идет в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

К расчистке от снега и буксировке транспорта на участках дороги Киев-Одесса привлечено 47 единиц техники и 103 человека.

Кроме того, остаются обесточенными 365 населенных пунктов: в Одесской области - 284 н.п., в Черкасской - 74, в Черниговской - 7.

Также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения г. Вилково Одесской области, для энергообеспечения насосной станции и больницы подключены 2 передвижных электростанции ГСЧС.

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