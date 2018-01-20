Снегопад в Украине: движение на трассе Киев-Одесса возобновлено в двух областях
К расчистке от снега и буксировке транспорта на участках дороги Киев-Одесса привлечено 47 единиц техники и 103 человека.
Движение транспорта на участке автодороги М-05 Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей возобновлено в обоих направлениях по одной полосе.
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Об этом пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщает в оперативной информации о последствиях непогоды в Украине по состоянию на 16.00.
Отмечается, что небольшой снег идет в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
К расчистке от снега и буксировке транспорта на участках дороги Киев-Одесса привлечено 47 единиц техники и 103 человека.
Кроме того, остаются обесточенными 365 населенных пунктов: в Одесской области - 284 н.п., в Черкасской - 74, в Черниговской - 7.
Также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения г. Вилково Одесской области, для энергообеспечения насосной станции и больницы подключены 2 передвижных электростанции ГСЧС.
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