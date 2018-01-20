Ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица.

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий / фото УНИАН

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя; налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

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Также ожидается усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы. Высота снежного покрова увеличится до 20-30 см.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, 20-21 января, в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).