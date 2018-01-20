Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий
Ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица.
Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя; налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
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Также ожидается усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы. Высота снежного покрова увеличится до 20-30 см.
Кроме того, по прогнозу синоптиков, 20-21 января, в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
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