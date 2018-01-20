Эти населенные пункты в результате осложнения погодных условий 18 января остались без электроснабжения.

Больше всего населенных пунктов обесточено в Одесской области \ УНИАН

В Украине остаются обесточенными 390 населенных пунктов в трех областях. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также В Украине сняты все ограничения движения на автодорогахТак, в Одесской области без электроснабжения остаются 298 населенных пунктов, в Черкасской - 76, в Черниговской - 16. Эти населенные пункты были обесточены 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС также сообщили, что в Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения г. Вилково (привлечены 2 электростанции для обеспечения электроснабжения больницы и насосной станции).