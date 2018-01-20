В Украине сняты все ограничения движения на автодорогах - МВД

На нескольких трассах наблюдается затруднение движения.

Ситуация на некоторых автодорогах остается сложной \ УНИАН

По состоянию на 20 января все ограничения движения на автодорогах государства сняты. Об этом сообщило МВД на странице в "Твиттере".

Читайте также Опубликована карта, где в Украине ограничено движение из-за непогодыСитуация на некоторых автодорогах остается сложной. В частности, есть пробка на трассе М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Там наблюдается скопление около 135 грузовых автомобилей. Протяженность пробки - около 5 км. Она образовалась из-за ДТП.

Также наблюдается замедленное движение на трассе М-05 Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей в направлении Одессы. Движение замедленно из-за большого скопления крупногабаритного транспорта.