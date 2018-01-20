Впечатляющие кадры приземления самолетов в условиях урагана в Европе попали на видео
Особенно "неуверенно" в воздухе, как видно на видео, чувствовали себя небольшие самолеты.
Пилоты немецкой авиакомпании Eurowings сумели посадить самолет в аэропорту Дюссельдорфа, несмотря на сильный ураган «Фредерик».
Крупнейший пассажирский авиалайнер занесло при посадке из-за урагана (видео)
Порывы ветра достигали 110 километров в час. На кадрах видно, что шторм, что едва не развернул самолет, однако лайнер все же смог приземлиться.
Впрочем добавим, что осуществить удачную посадку удалось и многим другим пилотам, хоть это было и трудновато и не всегда с первой попытки. Особенно "неуверенно" в воздухе, как видно на видео, чувствовали себя небольшие самолеты.
А ниже кадры из другого европейского аэропорта, "Схипхол" в Амстердаме. Здесь, судя по видео, посадки удались пилотам несколько проще, хотя погодные условия также оставляли желать лучшего.
Напомним, по меньшей мере десять человек погибли в результате мощного шторма "Фредерик", накрывшего европейские страны. Так, из-за урагана в аэропорту Амстердама (Нидерланды) пришлось отменить рейсы.
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