Впечатляющие кадры приземления самолетов в условиях урагана в Европе попали на видео

05:09, 20 января 2018
8674
0

Особенно "неуверенно" в воздухе, как видно на видео, чувствовали себя небольшие самолеты.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Пилоты немецкой авиакомпании Eurowings сумели посадить самолет в аэропорту Дюссельдорфа, несмотря на сильный ураган «Фредерик».

Крупнейший пассажирский авиалайнер занесло при посадке из-за урагана (видео)

Порывы ветра достигали 110 километров в час. На кадрах видно, что шторм, что едва не развернул самолет, однако лайнер все же смог приземлиться.

Впрочем добавим, что осуществить удачную посадку удалось и многим другим пилотам, хоть это было и трудновато и не всегда с первой попытки. Особенно "неуверенно" в воздухе, как видно на видео, чувствовали себя небольшие самолеты.

Видео: HvdH-Plane-Spotter

А ниже кадры из другого европейского аэропорта, "Схипхол" в Амстердаме. Здесь, судя по видео, посадки удались пилотам несколько проще, хотя погодные условия также оставляли желать лучшего.

Видео: Eagle Wings

Напомним, по меньшей мере десять человек погибли в результате мощного шторма "Фредерик", накрывшего европейские страны. Так, из-за урагана в аэропорту Амстердама (Нидерланды) пришлось отменить рейсы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
94 %
748 мм
5.8 м/с
98 %
Лента новостей