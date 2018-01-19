Жертвами мощного шторма в Европе стали десять человек

16:04, 19 января 2018
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Из-за урагана в аэропорту Амстердама (Нидерланды) пришлось отменить рейсы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Минимум десять человек погибли в результате мощного шторма, который накрыл европейские страны.

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Так, из-за урагана в аэропорту Амстердама (Нидерланды) пришлось отменить рейсы. Также приостановили движение поездов и автобусов, говорится в сюжете ТСН.

В Германии перевозчики тоже решили не соревноваться со стихией. В ряде регионов приостановили движение поездов.

Ранее сообщалось о восьми погибших. Чаще всего причиной несчастных случаев становились упавшие деревья и различные предметов с домов.

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