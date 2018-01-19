Синоптики предупреждают о мокром снеге и сильном ветре на юге и востоке Украины

16:03, 19 января 2018
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Наметет 20-30 см снега.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни на юге и востоке Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий.

В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +1°

По информации Украинского гидрометцентра, 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождя. Также синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и гололед, на дорогах гололедица

Кроме того, ожидается усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы; образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

Напомним, в течение 20-21 января в Карпатах сохраняется лавинная опасность.

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