С горы Безымянная 8 января сошла лавина.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В течение 20-21 января в Карпатах будет сохраняться лавинная опасность.

Читайте также Сегодня в Украине продолжатся снегопады, на западе до -6° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей и в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Также сообщается, что с горы Безымянная ориентировочно 8 января сошла лавина мокрого снега объемом примерно 9800 кубических метров.

Напомним, на выходных в Украине практически без осадков, в большинстве областей сохранится морозная погода.