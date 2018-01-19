Погода
2018-01-19 14:54:00
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В течение 20-21 января в Карпатах будет сохраняться лавинная опасность.
Сегодня в Украине продолжатся снегопады, на западе до -6° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей и в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Также сообщается, что с горы Безымянная ориентировочно 8 января сошла лавина мокрого снега объемом примерно 9800 кубических метров.
Напомним, на выходных в Украине практически без осадков, в большинстве областей сохранится морозная погода.