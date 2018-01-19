На дорогах ожидается гололедица.

Сильные осадки в Украине прекратятся / фото УНИАН

Завтра, 20 января, циклоны уйдут из Украины, сильные осадки прекратятся.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Осадки еще задержатся в южной части, пройдут на Черкасщине, в области Днепра, Кропивницкого, дотянет влажная зона до Луганщины, Харьковщины и Донетчины завтра. Это будет снег, мокрый снег, на Юге - с дождем.

Конечно, на дорогах практически везде гололед или каша из снега и льда", - пишет она.

По словам синоптика, на севере и западе сильных осадков не ожидается. Вто же время с 20 января в Украине начнет холодать.

"Уже ближайшей ночью эти неуместные "плюсы" среди января превратятся в -2...-7 градусов, завтра днем еще будет такое себе, от 3 мороза до 2 тепла. на Юге 0...+4, а в Крыму до +3...+6 градусов.

С понедельника похолодание укрепится, столбики термометров будут опускаться ниже -10 градусов", - пишет Диденко.

Напомним, 18 января из-за мокрого снега и порывов ветра произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях.