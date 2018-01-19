В Измаиле практически восстановили электро-, водо - и теплоснабжение - ГСЧС (видео)

Вместе с тем работы по восстановлению электроснабжения г. Арциз в Одесской области продолжаются.

В Одесской области наиболее сложная ситуация по обесточиванию / Скриншот видео ТСН

В Одесской области в пгт Измаил практически полностью возобновлено электро-, водо- и теплоснабжение (возобновлена работа 18 котельных, остается 1 котельная).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Одесской области наиболее сложная ситуация с обесточиванием. Там также полностью обесточены г. Арциз и 28 населенных пунктов Арцизского района.

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Для обеспечения электроснабжения социальных объектов и жизнеобеспечения г. Арциз привлечено 4 электростанции ГСЧС.

Работы по возобновлению электроснабжения продолжаются, привлечено 10 аварийных бригад облэнерго (40 чел. и 10 ед. техники).

По информации ГСЧС, также продолжаются работы по возобновлению электроснабжения 737 населенных пунктов в 10 областях, где в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) 18 января сработали системы защиты линий электропередач.

Кроме того, сообщается, что продолжаются работы по возобновлению электроснабжения насосной станции КП «Черкассыводоканал», которая обеспечивает водоснабжением г. Черкассы и повторно была обесточена утром 19 января.

К работам привлечено 2 аварийные бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, в Измаильском районе Одесской области вчера произошло падение 23 опор линии 110 кВ. Были обесточены г. Измаил (население около 70 тыс.) и г. Арциз (население около 12 тыс.), отключено тепло- и водоснабжение.

Вечером 18 января бригадами облэнерго в г. Измаиле возобновлено электроснабжение в больнице, роддоме, 17 из 19 котельных и в большинстве многоэтажных домов. Частично возобновлено водоснабжение, продолжаются работы по запуску систем отопления.