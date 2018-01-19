Погода на выходные: снегопады в Украине прекратятся, в большинстве областей сохранится морозная погода (карта)
На востоке в воскресенье до -12°.
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине практически без осадков, в большинстве областей сохранится морозная погода.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -8°, днем 0°. В воскресенье солнечно, -7°...-1°.
В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +1°
Во Львове завтра пройдет снег, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -5°…0°.
В Луцке в субботу ночью -6°, днем -1°, солнечно. В воскресенье ночью -5°, днем 0°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -8°...0°. В воскресенье до -8°, переменная облачность.
В Одессе на выходных пройдет снег. В субботу температура ночью -5°, днем +2°. В воскресенье -3°...-1°.
В Харькове в субботу снегопад, температура ночью -3°, днем -2°. В воскресенье -12°...+1°, также ожидаются осадки.
В Днепре в субботу пройдет снег. Температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье снегопад, температура воздуха -6°...0°.
В Симферополе завтра пасмурно, +5°...+9°. В воскресенье +2°...+7°, пройдет дождь.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью 0°, днем +1°. В воскресенье без осадков, температура до -5°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье температура до -8°, солнечно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -3°, днем 0°. В воскресенье -4°...+2°, пройдет дождь.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -10°. В воскресенье солнечно, ночью -9°, днем -5°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -4°, днем +2°. В воскресенье переменная облачность, ночью -5°, днем до +1°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до -3°. В воскресенье температура до -3°, без осадков.
В Сваляве завтра пройдет снег, -4°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха -4° …0°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°