Погода на выходные: снегопады в Украине прекратятся, в большинстве областей сохранится морозная погода (карта)

На востоке в воскресенье до -12°.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине практически без осадков, в большинстве областей сохранится морозная погода.

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью -8°, днем 0°. В воскресенье солнечно, -7°...-1°.

Читайте также В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +1°

Во Львове завтра пройдет снег, ночью -5°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -5°…0°.

В Луцке в субботу ночью -6°, днем -1°, солнечно. В воскресенье ночью -5°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -8°...0°. В воскресенье до -8°, переменная облачность.

В Одессе на выходных пройдет снег. В субботу температура ночью -5°, днем +2°. В воскресенье -3°...-1°.

В Харькове в субботу снегопад, температура ночью -3°, днем -2°. В воскресенье -12°...+1°, также ожидаются осадки.

Прогноз на 20 января / УНИАН

Прогноз на 21 января / УНИАН

В Днепре в субботу пройдет снег. Температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье снегопад, температура воздуха -6°...0°.

В Симферополе завтра пасмурно, +5°...+9°. В воскресенье +2°...+7°, пройдет дождь.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью 0°, днем +1°. В воскресенье без осадков, температура до -5°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°. В воскресенье температура до -8°, солнечно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -3°, днем 0°. В воскресенье -4°...+2°, пройдет дождь.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -10°. В воскресенье солнечно, ночью -9°, днем -5°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -4°, днем +2°. В воскресенье переменная облачность, ночью -5°, днем до +1°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до -3°. В воскресенье температура до -3°, без осадков.

В Сваляве завтра пройдет снег, -4°, в воскресенье также ожидаются осадки, температура воздуха -4° …0°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.