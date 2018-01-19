Сейчас движение по автодорогам области обеспечено.

На Николаевщине восстановили движение транспорта / УНИАН

В связи с нормализацией погодных условий в Николаевской области сняли ограничение движения на автодорорах.

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Как сообщает Укравтодор, временные ограничения на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения в пределах Николаевской области с 10:00 часов 19 января 2018 года снято. Сейчас движение по автодорогам области обеспечено.

В то же время в Службе автомобильных дорог области отмечают, что из-за вероятности ухудшения погодных условий возможно восстановление временных ограничений в движении.

Напомним, 18 января в Одесской области районные центры Измаил и Арциз были обесточены в связи с аварийными ситуациями.