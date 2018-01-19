Опубликована карта, где в Украине ограничено движение из-за непогоды

10:19, 19 января 2018
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19 января на территории восьми областей Украины действует ограничение движения для грузовиков.

В Украине бушует непогода / фото УНИАН
В Украине бушует непогода / фото УНИАН

Из-за ухудшения погодных условий в Украине на некоторых участках дорог в пятницу, 19 января, будет ограничено движение. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Отмечается, что ограничение движения грузового транспорта действует на территории Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской и Одесской областей.

1108 транспортных средств работают на стоянках и в местах отстоя. Работает 37 мобильных пунктов обогрева.

Как сообщала Погода УНИАН, 19 января во многих регионах Украины ожидается сильный ветер и гололедица.

facebook.com/UA.National.Police

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