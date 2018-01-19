Из-за непогоды в Украине обесточены более 700 населенных пунктов

В Одесской области без света остались 502 населенных пункта.

В Украине обесточены почти 740 населенных пунктов / Фото УНИАН

18 января из-за мокрого снега и порывов ветра произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Одесской области обесточены 502 н.п., Черкасской – 153 н.п., Черниговской – 33 н.п., Полтавской – 14 н.п., Кировоградской – 9 н.п., Николаевской – 9 н.п., Донецкой – 8 н.п., Волынской – 6 н.п., Сумской – 2 н.п., Винницкой – 1 н.п.

В ГСЧС отмечают, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 18 января в Одесской области районные центры Измаил и Арциз были обесточены в связи с аварийными ситуациями.