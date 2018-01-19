Гидрометцентр предупреждает о сильном ветре и гололедице в Украине

09:32, 19 января 2018
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В Карпатах порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 19 января, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер и гололедица.

В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +1°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19 января в западных, южных и восточных областях местами порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во многих регионах Украины ожидаются снегопады, на западе до -6°.

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