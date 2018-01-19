Гидрометцентр предупреждает о сильном ветре и гололедице в Украине
В Карпатах порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.
Сегодня, 19 января, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер и гололедица.
В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +1°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"19 января в западных, южных и восточных областях местами порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с; на дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня во многих регионах Украины ожидаются снегопады, на западе до -6°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+24°... +13°
-
Днепр+26°... +13°
-
Донецк+25°... +13°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запорожье+25°... +14°
-
Ивано-Франковск+24°... +12°
-
Киев+25°... +15°
-
Кировоград+26°... +13°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+25°... +14°
-
Николаев+25°... +15°
-
Одесса+26°... +16°
-
Полтава+22°... +14°
-
Ровно+27°... +13°
-
Симферополь+25°... +8°
-
Сумы+18°... +10°
-
Тернополь+24°... +13°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницкий+24°... +14°
-
Черкассы+25°... +14°
-
Чернигов+23°... +14°
-
Черновцы+25°... +15°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 94 %
Давление: 748 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:45
Закат 20:30
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей