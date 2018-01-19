В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +1°

08:30, 19 января 2018
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Непогода в Киеве продолжится.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 января, в столице пройдет снег, температура до -4°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер южный и юго-западный, до 4,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:49, а зайдет в 16:28.

Как сообщал УНИАН, 19 января, во многих регионах Украины ожидаются снегопады, на западе до -6°.

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