В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +1°

Непогода в Киеве продолжится.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 января, в столице пройдет снег, температура до -4°.

Читайте также Последствия непогоды: в Украине обесточены 63 населенных пункта

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер южный и юго-западный, до 4,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:49, а зайдет в 16:28.

Как сообщал УНИАН, 19 января, во многих регионах Украины ожидаются снегопады, на западе до -6°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.