Сегодня в Украине продолжатся снегопады, на западе до -6° (карта)
В южных регионах пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 января, во многих регионах Украины ожидаются снегопады, на западе до -6°.
На востоке пройдет снег, температура до -5°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +8°.
На западе Украины в пятницу практически без осадков. Температура до -6°.
В северных областях снегопады. Температура до -3°. В центре также ожидаются осадки, температура до -5°.
Согласно народному прогнозу, 19 — Богоявление Господне (Крещение, Иордан). Если на Крещение погода ясная и погожая — на засушливое лето. Крещенская оттепель — к урожаю.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+24°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +14°
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Симферополь+25°... +10°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+24°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+27°... +13°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Ощущается как: +22 °
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Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
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