Сегодня в Украине продолжатся снегопады, на западе до -6° (карта)

В южных регионах пройдут дожди.

В Украине продолжаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 января, во многих регионах Украины ожидаются снегопады, на западе до -6°.

На востоке пройдет снег, температура до -5°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +8°.

На западе Украины в пятницу практически без осадков. Температура до -6°.

В северных областях снегопады. Температура до -3°. В центре также ожидаются осадки, температура до -5°.

Прогноз на 19 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 — Богоявление Господне (Крещение, Иордан). Если на Крещение погода ясная и погожая — на засушливое лето. Крещенская оттепель — к урожаю.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.