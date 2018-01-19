Последствия непогоды в Украине: города и села страдают от зимнего ливня и снежного Армагеддона (фоторепортаж)

Больше всего непогода затронула Черкасскую и Одесскую области.

Одессу атаковал и снег, и ливень / фото УНИАН

В Украине продолжается борьба с непогодой. По данным чрезвычайников, из-за метели без света осталось почти 800 населенных пунктов в восьми областях.

В Украине развернули более четырех тысяч пунктов обогрева. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Утро.

В Черкассах непогода повалила более сотни деревьев. Они попадали на дороги и перекрыли их. Спасатели распиливали стволы и ветви едва ли не целую ночь. Город на полсуток из-за непогоды остался без воды в кранах, утром водоснабжение восстановили. Накануне после обеда мокрый снег, который падал стеной, оборвал провода электропередач, питавшие насосную станцию. Водопровод остановился - вода исчезла во всем 300-тысячном городе. Жителям пришлось растапливать снег в собственных ваннах. К вечеру власти организовали подвоз технической воды во все районы. Чиновники заявили, что ремонт может затянуться, ведь провода оборвались в лесу, и после снегопада туда трудно было добраться. Однако всю ночь шесть ремонтных бригад чинили систему. И два часа назад вода в дома горожан вернулась.

В Новоархангельском районе Кировоградщины объявили внеочередные каникулы, добраться до школ из отдаленных сел дети не смогут.

После снега приходит в себя Одесская область. 70-тысячный Измаил накануне остался без электричества. Оборвало высоковольтную линию - пропал свет, вода, отопление. В резерв город подключили к вечеру.

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Автомобилистов Одесской области просят не выезжать - дороги заблокированы из-за снежной лавины. Тех, кто пытается выехать из областного центра, полиция возвращает, чтобы машины не застряли в сугробах и дали возможность работать снегоочистительной технике.

"Гидрометцентр предупреждал, а люди все равно едут. Чтобы избежать коллапса и других ситуаций, мы вынуждены разворачивать машины назад", - говорит лейтенант патрульной полиции в одесской области Алексей Лозовский.

А сама Одесса, пока область засыпало снегом, успела пережить ливень и потоп. Несколько микрорайонов за проливного дождя залило так, что машины плавали. Некоторые машины просто заглохли в воде. Отрезало от цивилизации на полсуток целый район города - поселок Котовского. Из-за подтопления в городе отменили несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов.