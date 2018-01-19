Также из-за непогоды возникли масштабные транспортные проблемы в ФРГ, Бельгии, Нидерландах, Великобритании и Италии.

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фото: REUTERS Буря в Европе

REUTERS

По предварительным данным, по меньшей мере, восемь человек погибли сегодня в результате сильного урагана "Фридерике", который продолжает свирепствовать в ряде европейских стран.

Четыре человека погибли в Германии, еще двое - в Нидерландах и по одному - в Бельгии и в Италии. Еще несколько человек были травмированы, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Чаще всего причиной несчастных случаев становились упавшие деревья и различные предметов с домов.

Как известно, ураган привел к масштабным транспортным проблемам в ФРГ, Бельгии, Нидерландах, Великобритании и Италии.

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В Нидерландах во второй половине дня было полностью приостановлено движение воздушного и железнодорожного транспорта.

По всей Германии с 16 часов по местному времени остановлены поезда дальнего следования. В ряде федеральных земель отменены также региональные железнодорожные пассажирские перевозки. Ураган привел к проблемам в работе нескольких аэропортов.

В северной части Великобритании и Северной Ирландии из-за сильных снегопадов десятки автомобилистов оказались заблокированными на заметенных снегом дорогах. Также из-за сильных порывов ветра и падения деревьев в стране были повреждены линии электропередачи.