Европу накрыла буря: в Нидерландах ветер срывает крыши домов и опрокидывает грузовики, четверо погибших (фото, видео)
Порывы ветра, которые достигают 140 км в час, вызвали транспортный хаос.
Европу накрыла сильная буря. В Нидерландах и Германии сильный ветер привел к хаосу на дорогах.
Как сообщает ВВС, три человека были убиты из-за падения деревьев или обломков в Нидерландах. Порывы ветра достигают 140 км в час. Также один человек погиб в Германии.
Пользователи Twitter опубликовали фотографии грузовиков и деревьев, поваленных штормом. Людей просят остаться дома.
Видео: YouTube hwow
The roof just blew of @UvA_Amsterdam Science Park!!!! #coderood pic.twitter.com/l5Sfgwv1wq— Samayra Straal (@SStraal) January 18, 2018
Национальный транспортный веб-сайт VID сообщил о 17 грузовиках, опрокинутых сильными ветрами. Шторм также нанес большой урон железнодорожной сети и станциям.
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Tot nu toe 25 (!) gekantelde trucks. Dat ziet er ongeveer zo uit. #A5 #storm #coderood pic.twitter.com/0nSzY1Djsw— VID (@vid) January 18, 2018
Ondertussen op de #A5 bij Schiphol/Hoofddorp. pic.twitter.com/rc4quV1uvw— VID (@vid) January 18, 2018
Druk op de N325 - Waalbrug omdat het verkeer via de andere brug (de Oversteek) voorlopig is geblokkeerd. foto:@naarnijmegen. pic.twitter.com/K5GN7KsPnv— VID (@vid) January 18, 2018
Ветры также повалили деревья и нанесли структурный ущерб в западных районах Германии, где буря называется «Фридерике». Национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn приостановил железнодорожные перевозки, отменены также десятки рейсов.
Ранее Европа пострадала от урагана "Элеанор".
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