Европу накрыла буря: в Нидерландах ветер срывает крыши домов и опрокидывает грузовики, четверо погибших (фото, видео)

Порывы ветра, которые достигают 140 км в час, вызвали транспортный хаос.

Европу накрыла сильная буря. В Нидерландах и Германии сильный ветер привел к хаосу на дорогах.

Как сообщает ВВС, три человека были убиты из-за падения деревьев или обломков в Нидерландах. Порывы ветра достигают 140 км в час. Также один человек погиб в Германии.

Пользователи Twitter опубликовали фотографии грузовиков и деревьев, поваленных штормом. Людей просят остаться дома.

Видео: YouTube hwow

Национальный транспортный веб-сайт VID сообщил о 17 грузовиках, опрокинутых сильными ветрами. Шторм также нанес большой урон железнодорожной сети и станциям.

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Druk op de N325 - Waalbrug omdat het verkeer via de andere brug (de Oversteek) voorlopig is geblokkeerd. foto:@naarnijmegen. pic.twitter.com/K5GN7KsPnv — VID (@vid) January 18, 2018

Ветры также повалили деревья и нанесли структурный ущерб в западных районах Германии, где буря называется «Фридерике». Национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn приостановил железнодорожные перевозки, отменены также десятки рейсов.

Ранее Европа пострадала от урагана "Элеанор".