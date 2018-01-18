Завтра в Украине пройдет снег, местами до -6° (видеопрогноз)

16:30, 18 января 2018
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На юге возможны дожди.

Завтра в Украине ожидаются снегопады / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 января, во многих регионах Украины ожидаются снегопады, на западе до -6°.

Последствия непогоды: в Украине обесточены 63 населенных пункта

На востоке пройдет снег, температура до -5°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +8°.

На западе Украины в пятницу практически без осадков. Температура до -6°.

В северных областях снегопады. Температура до -3°. В центре также ожидаются осадки, температура до -5°.

Согласно народному прогнозу, 19 — Богоявление Господне (Крещение, Иордан). Если на Крещение погода ясная и погожая — на засушливое лето. Крещенская оттепель — к урожаю.

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