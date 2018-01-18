Непогода в Украине продолжится и завтра: синоптики предупреждают о штормовом ветре и сильном снеге

15:35, 18 января 2018
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На дорогах страны гололедица.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Завтра, 19 января, в Украине сохранятся сложные погодные условия со снегом и сильным ветром.

Последствия непогоды: в Украине обесточены 63 населенных пункта

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, в западных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, на крайнем западе страны местами 25 м/с. Ночью в Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и на Закарпатье местами сильный снег. На дорогах страны гололедица.

Напомним, в Одесской области районные центры Измаил и Арциз обесточены из-за непогоды.

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