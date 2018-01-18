Патрульные на сложном участке перенаправили движение в сторону Одессы на встречку.

Снегопад усложнил жизнь водителям / Фото strana.ua

Одесская трасса на Киев из-за снегопада оказалась перекрыта в районе Умани, Черкасская область. Об этом сообщает Страна.ua.

"В районе Белой Церкви перекрыта дорога для грузовых автомобилей. Транспорт движется со скоростью 40-50 км в час", - передал корреспондент издания.

Снегопад усложнил жизнь водителям / Фото strana.ua

"Патрульные на сложном участке перенаправили движение в сторону Одессы на встречку. Фуры оккупировали заправки", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром в МВД сообщили, что на дороге сообщением Одесса-Киев вследствие сложных погодных условий в заторе находились почти 100 автомобилей.