Также восстановлено движение в Уманском районе Черкасской области.

Ограничения на въезд грузовиков в Киев отменены / УНИАН

Ограничения на въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта в Киев отменены.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украина на странице Facebook.

"Скопление автомобилей остается в Винницкой и Черкасской областях. Ограничение на въезд в Киев, которое действовало до 11.40, пока отменено", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно информации Ситуационного центра Нацполиции, в Уманском районе Черкасской области движение восстановлено.

"Относительно ситуации в Уманском районе Черкасской области. Возле села Ладыжинка в заторе продолжают находиться около 200 транспортных средств. На данный момент движение восстановлено", - информирует Ситуационный центр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 января, перед въездом в столицу развернули 7 мобильных пунктов обогрева в местах отстоя крупногабаритного транспорта.