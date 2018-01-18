В Одесской области из-за непогоды обесточены города Измаил и Арциз

Электроснабжение надеются восстановить до вечера.

Одесскую область накрыл сильный снегопад / УНИАН

В Одесской области районные центры Измаил и Арциз обесточены в связи с аварийными ситуациями.

Читайте также В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются метели, сильный ветер и гололедица

"Из-за сильных порывов штормового ветра, налипания мокрого снега произошли обрывы кабельных трасс. В настоящее время задействованы все возможные силы для ликвидации аварийной ситуации. К сожалению, погодные условия препятствуют проведению работ, но надеемся, к вечеру электроснабжение восстановим", - сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО "Одессаоблэнерго".

По данным мэра Измаила Андрея Абрамченко, город обесточен из-за аварии "на единственной линии 110 киловольт, которая идет из Арциза через Молдову".

В связи с этим также произошло отключение электроснабжения котельных и насосных станций, поэтому в городе отсутствует водоснабжение.

"Работы по восстановлению электроснабжения ведутся", - отметил Абрамченко.

Местных жителей просят не пользоваться автомобильным транспортом и не покидать свои дома. В связи с налипанием мокрого снега высока вероятность падения веток деревьев и элементов крыш, до вечера ожидается усиление ветра.

В районном центре Измаиле проживает более 70 тыс. человек, в райцентре Арциз – около 15 тыс.

Ранее сообщалось, что на дороге сообщением Одесса-Киев вследствие сложных погодных условий в заторе находятся почти 100 автомобилей.