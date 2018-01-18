Из-за снегопада в семи областях Украины ограничено движение большегрузного транспорта

В Киевской области с 00:00 18 января запрещен проезд большегрузного транспорта через Киев.

В семи областях ограничено движение грузовиков / УНИАН

В связи с сильным снегопадом в Украине введены ограничения для движения большегрузного транспорта в Киевской, Винницкой, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодор" на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, в Киевской области с 00:00 18 января запрещен проезд большегрузного транспорта через Киев.

В Винницкой области в связи с усилением снегопада, снижением температуры и сильным ветром с 00:00 18 января, было введено ограничение для движения большегрузного транспорта на дороге М-12 в направлении от города Немиров к границе с Черкасской областью. Также введены ограничения на дорогах государственного значения, соединяющие Немировский район с Могилев-Подольским, Ямпольским, Чечельницким, Бершадским, Тульчинским районом.

В Черниговской области ограничено движение большегрузного транспорта на автодороге Н-07 Киев – Сумы - Юнаковка.

В Черкасской области ограничено движение большегрузного транспорта на некоторых участках М-05 Киев - Одесса, М-12 Стрый - Знаменка (через Винницу), и Н-08 Борисполь – Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь.

В Николаевской области ограничено движение большегрузного транспорта на некоторых участках дорог: Н-24 от Первомайска до границы с Кировоградской областью, по дороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск от границы Одесской области в город Николаев, а также Н-24 Благовещенское - Николаев (через город Вознесенск).

В Кировоградской области ограничено движение большегрузного транспорта на дороге Н-24 Благовещенское - Николаев, на дороге М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий - Знаменка от границы с Черкасской областью в город Кропивницкий.

Также, в Одесской области ограничено движение большегрузного транспорта на участках автодорог: М-05 Киев - Одесса, М-13 Кропивницкий – Платоновое, М-14 Одесса – Мелитополь - Новоазовск, М-15 Одесса - Рени, М-16 Одесса - Кучурганы, М-27 Одесса - Черноморск, М-28 Одесса - Южный, Н-33 Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши, Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта - Великая Михайловка, Р-54 Краснополка – Теплик – Бершадь – Саврань - Дубиновое, Р-55 Одесса – Вознесенск - Новый Буг, Р-71 Одесса – Ивановка – Ананьев – Песчаная – Хащеватое – Колодистое - Рыжавка, Р-72 Контрольно-пропускной пункт "Староказачье" – Белгород-Днестровский, Р-75 Контрольно-пропускной пункт "Тимково" – Балта – Первомайск – Доманевка - Александровка.

Напомним, из-за снегопадов и сильного ветра в Украине обесточены 63 населенных пункта в пяти областях.