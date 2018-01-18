В заторе на дороге Одесса-Киев находятся почти 100 автомобилей

11:42, 18 января 2018
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В Полтавской области на отдельных участках дорог толщина снежного покрова составляет более полуметра.

В нескольких областях введено ограничение движения грузового транспорта / УНИАН
В нескольких областях введено ограничение движения грузового транспорта / УНИАН

На дороге сообщением Одесса-Киев вследствие сложных погодных условий в заторе находятся почти 100 автомобилей.

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на странице в Facebook.

"На дороге сообщением Одесса-Киев вблизи села Ладыженка Уманского района Черкасской области вследствие сложных погодных условий и ДТП ограничено движение автотранспорта в направлении столицы. В заторе находятся около 100 автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Полтавской области на отдельных участках дорог толщина снежного покрова составляет более полуметра.

"Сложная ситуация сохраняется в Полтавской области, где на отдельных участках дорог толщина снежного покрова составляет более полуметра, и снег не прекращает падать", - информирует МВД.

В ведомстве напомнили, что для обеспечения работы снегоуборочных машин ограничение движения грузового транспорта действует в городе Киеве и на отдельных участках дорог в Винницкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, из-за снегопадов и сильного ветра в Украине обесточены 63 населенных пункта в пяти областях.

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