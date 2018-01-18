Синоптик показала накрывший Украину мощный циклон (карты)
Центр циклона сейчас под Одесской областью, он заденет Черкасскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую области.
Синоптик Наталья Диденко показала циклон, который принес в Украину непогоду - сильный снег и ветер.
Последствия непогоды: в Украине обесточены 63 населенных пункта
"Центр циклона сейчас под Одесской областью, однако его власть вместе с фронтами самая крепкая и самая яркая - на территории Украины от Одесской области через область Кропивницкого, Черкасскую область вплоть до Киевской, Черниговской, Сумской", - говорится в ее сообщении в Facebook.
Как сообщал Гидрометцентр, 18 января в результате влияния активного циклона на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные, местами очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.
В Украине, кроме западных областей, усиление ветра до 15-20 м/с, в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях местами 25-28 м/сек. На дорогах страны гололедица.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +13°
-
Днепр+26°... +13°
-
Донецк+25°... +13°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запорожье+25°... +14°
-
Ивано-Франковск+24°... +12°
-
Киев+25°... +15°
-
Кировоград+26°... +13°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+25°... +14°
-
Николаев+25°... +15°
-
Одесса+26°... +16°
-
Полтава+22°... +14°
-
Ровно+27°... +13°
-
Симферополь+25°... +8°
-
Сумы+18°... +10°
-
Тернополь+24°... +13°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницкий+24°... +14°
-
Черкассы+25°... +14°
-
Чернигов+23°... +14°
-
Черновцы+25°... +15°