Синоптик показала накрывший Украину мощный циклон (карты)

10:49, 18 января 2018
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Центр циклона сейчас под Одесской областью, он заденет Черкасскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую области.

Синоптик Наталья Диденко показала циклон, который принес в Украину непогоду - сильный снег и ветер.

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"Центр циклона сейчас под Одесской областью, однако его власть вместе с фронтами самая крепкая и самая яркая - на территории Украины от Одесской области через область Кропивницкого, Черкасскую область вплоть до Киевской, Черниговской, Сумской", - говорится в ее сообщении в Facebook.

Как сообщал Гидрометцентр, 18 января в результате влияния активного циклона на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные, местами очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.

В Украине, кроме западных областей, усиление ветра до 15-20 м/с, в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях местами 25-28 м/сек. На дорогах страны гололедица.

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