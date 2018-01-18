Въезд грузовиков в Киев ограничен на неопределенный срок, развернуты семь пунктов обогрева для водителей

10:39, 18 января 2018
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Ограничение введено в связи с ожидаемым ухудшением погоды: сильного мокрого снега, усиления ветра, метели и гололеда.

В Киев ограничили въезд грузовиков / УНИАН
В Киев ограничили въезд грузовиков / УНИАН

Въезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта в Киев ограничен с 9:00 18 января, на въездах в столицу развернуты семь пунктов обогрева для водителей в случае длительного снегопада.

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Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

"С 9:00 мы ограничили въезд транспорта в Киев. Будем мониторить ситуацию и принимать оперативные решения в зависимости от погодных условий и состояния транспортного движения в городе", - сказал Пантелеев.

Чтобы работа снегоуборочной техники была эффективной, власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы.

Киевлян просят не пользоваться личными автомобилями и по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.

Напомним, 18 января по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.

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