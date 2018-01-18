Въезд грузовиков в Киев ограничен на неопределенный срок, развернуты семь пунктов обогрева для водителей
Ограничение введено в связи с ожидаемым ухудшением погоды: сильного мокрого снега, усиления ветра, метели и гололеда.
Въезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта в Киев ограничен с 9:00 18 января, на въездах в столицу развернуты семь пунктов обогрева для водителей в случае длительного снегопада.
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Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.
"С 9:00 мы ограничили въезд транспорта в Киев. Будем мониторить ситуацию и принимать оперативные решения в зависимости от погодных условий и состояния транспортного движения в городе", - сказал Пантелеев.
Чтобы работа снегоуборочной техники была эффективной, власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы.
Киевлян просят не пользоваться личными автомобилями и по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.
Напомним, 18 января по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.
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