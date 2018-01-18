Последствия непогоды: в Украине обесточены 63 населенных пункта

В Полтавской области без света остались 46 населенных пунктов.

Из-за непогоды более 60 населенных пунктов остались без света / Фото УНИАН

Из-за снегопадов и сильного ветра в Украине обесточены 63 населенных пункта в пяти областях.

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По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Полтавской области знестумлено 46 населенных пунктов, Сумской – 7, Кировоградской – 5, Черкасской – 4, Днепропетровской – 1.

Спасатели отмечают, что уапередодні частично ограничивалось движение крупногабаритного грузового транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях. С 06:00 18 января движение транспорта постепенно восстанавливается.

Напомним, 18 января по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.