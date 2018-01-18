В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются метели, сильный ветер и гололедица

09:17, 18 января 2018
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На юге и востоке порывы ветра до 25-28 м/с.

Украину сегодня накроют снегопады / УНИАН
Украину сегодня накроют снегопады / УНИАН

Сегодня, 18 января, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Украину сегодня накроют снегопады, в большинстве областей сохранится морозная погода (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, вследствие влияния активного циклона на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные, местами очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.

В Украине, кроме западных областей, усиление ветра до 15-20 м/с, в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях местами 25-28 м/с. На дорогах страны гололедица.

Напомним, 17 января из-за непогоды было ограничено движение большегрузных автомобилей в трех областях Украины.

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