В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до -1°

08:30, 18 января 2018
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В столице продолжится снегопад.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 января в столице пройдет снег, температура до -5°.

Замело: Киев утром накрыл снегопад (фото, видео)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,8 м/с.

Солнце в столице вошло в 07:50, а зайдет в 16:26.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 января, в Украине ожидаются снегопады и дожди, на западе до -9°.

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