Украину сегодня накроют снегопады, в большинстве областей сохранится морозная погода (карта)

08:11, 18 января 2018
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На юге пройдут дожди.

В Украине сегодня пройдет снег / УНИАН
В Украине сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 января, в Украине ожидаются снегопады и дожди, на западе до -9°.

На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +7°.

На западе Украины в четверг местами пройдет снег. Температура до -9°.

В северных областях снегопады. Температура до -3°. В центре также ожидаются осадки, температура до -5°.

Прогноз на 18 января / УНИАН
Прогноз на 18 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, Крещенский вечер. Луна в этот день полная — к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день метель — будет она и на Масленице; дуют ветры с юга — лето будет грозовым.

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