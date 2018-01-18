Украину накроет циклон: принесет сильный ветер и мощные снегопады (карты)
Мощные снегопады, местами с дождем, накроют едва ли не всю территорию Украины.
Из-за циклона во многих областях Украины прогнозируются сложные погодные условия. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Видно огромный атмосферный массив снега и дождя, который уже близко от Украины. По прогнозам, циклон вызовет сложные погодные условия во многих областях Украины", - говорится в ее сообщении, к которому синоптик добавляет карту.
Циклон, который подходит к Украине с запада, может вызвать сильные порывы ветра 18 января, прогнозирует "Метеопост".
Особенно сильный ветер ожидается в Одесской (до 30 м/с), Винницкой, Запорожской, Днепропетровской областях (до 25 м/с).
"Интенсивные осадки (снег и дождь) ожидаются по направлениям автомобильных дорог Киев-Одесса, Киев-Харьков, Одесса-Николаев", - добавили в "Метеопосте".
Как сообщала Погода УНИАН, 18 января в Украине ожидается осложнение погодных условий. В большинстве областей пройдет снег, местами - дождь.
Замело: Киев утром накрыл снегопад (фото, видео)
По прогнозу Украинского гидрометцентра, на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров. В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь и мокрый снег.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°