Украину накроет циклон: принесет сильный ветер и мощные снегопады (карты)

Мощные снегопады, местами с дождем, накроют едва ли не всю территорию Украины.

Погода в Украине сегодня ухудшится / фото УНИАН

Из-за циклона во многих областях Украины прогнозируются сложные погодные условия. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Видно огромный атмосферный массив снега и дождя, который уже близко от Украины. По прогнозам, циклон вызовет сложные погодные условия во многих областях Украины", - говорится в ее сообщении, к которому синоптик добавляет карту.

facebook.com/tala.didenko

Циклон, который подходит к Украине с запада, может вызвать сильные порывы ветра 18 января, прогнозирует "Метеопост".

Особенно сильный ветер ожидается в Одесской (до 30 м/с), Винницкой, Запорожской, Днепропетровской областях (до 25 м/с).

Зона сильных порывов ветра / facebook.com/meteopostcom

"Интенсивные осадки (снег и дождь) ожидаются по направлениям автомобильных дорог Киев-Одесса, Киев-Харьков, Одесса-Николаев", - добавили в "Метеопосте".

facebook.com/meteopostcom

Как сообщала Погода УНИАН, 18 января в Украине ожидается осложнение погодных условий. В большинстве областей пройдет снег, местами - дождь.

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По прогнозу Украинского гидрометцентра, на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров. В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь и мокрый снег.