В Киеве завтра пройдет снег, температура до -5°

17:00, 17 января 2018
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Днем температура воздуха до -1°.

В Киеве завтра ожидается снегопад / УНИАН
В Киеве завтра ожидается снегопад / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 января в столице пройдет снег, температура до -5°.

На Закарпатье и в Карпатах объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный снег и ветер

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:50, а зайдет в 16:26.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 января, в Украине ожидаются снегопады и дожди, на западе до -9°.

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