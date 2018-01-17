В Украине завтра продолжатся снегопады, на западе до -9° (видеопрогноз)
В большинстве областей ожидается морозная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 января, в Украине ожидаются снегопады и дожди, на западе до -9°.
Замело: Киев утром накрыл снегопад (фото, видео)
На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +7°.
На западе Украины в четверг местами пройдет снег. Температура до -9°.
В северных областях снегопады. Температура до -3°. В центре также ожидаются осадки, температура до -5°.
Согласно народному прогнозу, Крещенский вечер. Луна в этот день полная — к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день метель — будет она и на Масленице; дуют ветры с юга — лето будет грозовым.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 18 января
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Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Виргиния, США
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Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 94 %
Давление: 748 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:45
Закат 20:30
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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