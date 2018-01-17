В Украине завтра продолжатся снегопады, на западе до -9° (видеопрогноз)

В большинстве областей ожидается морозная погода.

Завтра в Украине ожидаются снегопады / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 января, в Украине ожидаются снегопады и дожди, на западе до -9°.

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На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +7°.

На западе Украины в четверг местами пройдет снег. Температура до -9°.

В северных областях снегопады. Температура до -3°. В центре также ожидаются осадки, температура до -5°.

Согласно народному прогнозу, Крещенский вечер. Луна в этот день полная — к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день метель — будет она и на Масленице; дуют ветры с юга — лето будет грозовым.

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