У берегов Никарагуа произошло мощное землетрясение

Подземные толчки ощущались в столице Манагуа.

У берегов Никарагуа произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

У побережья Никарагуа 16 января произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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Эпицентр подземных толчков находился в 82 км к юго-западу от никарагуанского города Ривас, очаг стихии залегал на глубине 7 км, передает Синьхуа со ссылкой на службу мониторинга сейсмической активности страны.

Отмечается, что подземные толчки ощущались в столице Манагуа и других городах на побережье Тихого океана.

Так как землетрясение произошло во время рабочего дня, многие люди незамедлительно эвакуировались в безопасные места.

Напомним, в результате землетрясения в Перу пострадали более 100 человек.