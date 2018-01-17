В Украину наконец-то пришла настоящая зима.

В Украину пришли снегопады / фото УНИАН

На радостях пользователи соцсетей делятся фотографиями долгожданного снега. Но водители снегопаду не особо радуются: в Киеве сегодня образовались 9-бальные пробки.

По всей стране сегодня пройдут дожди и снег, в большинстве областей потеплеет. Температура воздуха будет колебаться от -4 на севере до +8 на юге Украины.

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Ночью из-за непогоды были обесточены 15 населенных пунктов в трех областях. На Закарпатье и в Карпатах объявили штормовое предупреждение. Синоптики говорят, что страну продолжит заметать и завтра, местами выпадет до 40 см снега. Снегопады и сильный ветер продержатся в течение 17-18 января.