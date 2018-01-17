Погода
2018-01-17 14:41:00
203
Из-за снегопадов в Карпатах сегодня, 17 января, ожидается лавинная опасность 3 уровня.
На Закарпатье и в Карпатах объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный снег и ветер
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"В связи со снегопадами и метелями, 17 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 17 января в Киеве прошел снегопад, который сопровождался сильным ветром.