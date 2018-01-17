Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В горах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Из-за снегопадов в Карпатах сегодня, 17 января, ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В связи со снегопадами и метелями, 17 января в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 17 января в Киеве прошел снегопад, который сопровождался сильным ветром.