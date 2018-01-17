В Украине ограничено движение большегрузных автомобилей в трех областях

Ограничение движения фур введено в Киевской, Черниговской и Полтавской областях.

Из-за снегопада движение большегрузных автомобилей в трех областях / zp.mns.gov.ua

По состоянию на 12:30 из-за непогоды ограничено движение большегрузных автомобилей в трех областях: Киевской, Черниговской и Полтавской.

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Об этом сообщает Ситуационный центр Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что ограничения только что ввели в Черниговской области (М-02 Киев - Чернигов, М-01 Копти-Глухов-Бачевск, во всех направлениях).

Ранее с 11:30 такое ограничение было введено в Полтавской области (М-03 Киев-Харьков, в направлении Киева, 208 и 331 км), а также с 10:30 - в Киевской области (М-03 Киев-Харьков, 21-127 км).

Напомним, с 00:00 18 января будет ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта на всех направлениях.