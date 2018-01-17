Из-за непогоды с 00:00 18 января будет ограничен въезд грузовиков в Киев

12:39, 17 января 2018
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Ограничение продлится на период снегопада.

Из-за непогоды будет ограничен въезд грузовиков в Киев / УНИАН
Из-за непогоды будет ограничен въезд грузовиков в Киев / УНИАН

С 00:00 18 января будет ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта на всех направлениях.

На Закарпатье и в Карпатах объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный снег и ветер

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, ограничение продлится на период снегопада.

Ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.

Коммунальные службы Киева находятся в круглосуточной коммуникации со службами Киевской области, подразделениями Национальной полиции Украины и Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, заметили в КГГА.

Напомним, утром 17 января в Киеве прошел сильный снег, который сопровождался ветром.

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