Из-за непогоды с 00:00 18 января будет ограничен въезд грузовиков в Киев

Ограничение продлится на период снегопада.

Из-за непогоды будет ограничен въезд грузовиков в Киев / УНИАН

С 00:00 18 января будет ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта на всех направлениях.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, ограничение продлится на период снегопада.

Ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники.

Коммунальные службы Киева находятся в круглосуточной коммуникации со службами Киевской области, подразделениями Национальной полиции Украины и Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, заметили в КГГА.

Напомним, утром 17 января в Киеве прошел сильный снег, который сопровождался ветром.