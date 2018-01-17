Замело: Киев утром накрыл снегопад (фото, видео)

Сильный снег в Киеве ожидается и завтра.

Киевлян предупреждают о сильном снеге / УНИАН

Утром 17 января в Киеве прошел снегопад, который сопровождался сильным ветром.

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Так, в 10 утра из-за непогоды в городе пробки достигли 9 баллов. В соцсетях киевляне делятся фотографиями и видео снегопада.

По прогнозам синоптиков, завтра в Киеве погода ухудшится: наметет 20 см снега.

Напомним, из-за непогоды в Украине минувшей ночью обесточены 15 населенных пунктов в Донецкой, Запорожской и Одесской областях.