Завтра Украину продолжит засыпать снегом, обещают до 40 см

Почти по всей стране ожидается штормовой ветер.

Завтра в Украине продолжатся снегопады / УНИАН

Завтра, 18 января, в Украине ожидается осложнение погодных условий. В большинстве областей пройдет снег, местами - дождь.

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По прогнозу Украинского гидрометцентра, на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров. В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь и мокрый снег.

Также по всей Украине, кроме западных областей, усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м/с; на дорогах страны гололедица.

Во многие регионы Украины непогода пришла уже сегодня. Так, с утра Киев встал в 9-балльных пробках. Осложнено движение на мосту Патона, на Набережном шоссе, при въезде по направлению в центр на Мост метро и на Московский мост. Кроме того, в Киеве фиксируют ДТП.

Кроме того, в Донецкой, Запорожской и Одесской областях из-за снега и сильного ветра обесточены 15 населенных пунктов.

Напомним, 17 января на Закарпатье и в Карпатах ожидается штормовой ветер.