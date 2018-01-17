Завтра Украину продолжит засыпать снегом, обещают до 40 см
Почти по всей стране ожидается штормовой ветер.
Завтра, 18 января, в Украине ожидается осложнение погодных условий. В большинстве областей пройдет снег, местами - дождь.
В Киеве сегодня пройдет сильный снег, температура до -3°
По прогнозу Украинского гидрометцентра, на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров. В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь и мокрый снег.
Также по всей Украине, кроме западных областей, усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м/с; на дорогах страны гололедица.
Во многие регионы Украины непогода пришла уже сегодня. Так, с утра Киев встал в 9-балльных пробках. Осложнено движение на мосту Патона, на Набережном шоссе, при въезде по направлению в центр на Мост метро и на Московский мост. Кроме того, в Киеве фиксируют ДТП.
Кроме того, в Донецкой, Запорожской и Одесской областях из-за снега и сильного ветра обесточены 15 населенных пунктов.
Напомним, 17 января на Закарпатье и в Карпатах ожидается штормовой ветер.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°