Из-за непогоды в Украине обесточены 15 населенных пунктов в трех областях

09:35, 17 января 2018
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В результате срабатывания системы защиты линий электропередач без электричества остаются некоторые районы Донецкой, Запорожской и Одесской областей.

Из-за непогоды обесточены 15 населенных пунктов / Фото УНИАН
Из-за непогоды обесточены 15 населенных пунктов / Фото УНИАН

Из-за непогоды в Украине минувшей ночью обесточены 15 населенных пунктов в Донецкой, Запорожской и Одесской областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"С 16 на 17 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 15 населенных пунктов в трех областях, а именно: Донецкая - 9 н.п., Запорожская - 3 н.п., Одесская - 3 н.п", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 17 января на Закарпатье и в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий.

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