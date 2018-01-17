Из-за непогоды в Украине обесточены 15 населенных пунктов в трех областях
В результате срабатывания системы защиты линий электропередач без электричества остаются некоторые районы Донецкой, Запорожской и Одесской областей.
Из-за непогоды в Украине минувшей ночью обесточены 15 населенных пунктов в Донецкой, Запорожской и Одесской областях.
В Украине сегодня пройдут дожди и снег, в большинстве областей потеплеет (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"С 16 на 17 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 15 населенных пунктов в трех областях, а именно: Донецкая - 9 н.п., Запорожская - 3 н.п., Одесская - 3 н.п", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, 17 января на Закарпатье и в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий.
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