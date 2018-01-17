На Закарпатье и в Карпатах объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный снег и ветер

09:17, 17 января 2018
464
0

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 17 января на Закарпатье и в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий.

В Киеве сегодня пройдет сильный снег, температура до -3°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"17 января ночью на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 17-18 января в Украине ухудшится погода, ожидаются снегопады и сильный ветер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
94 %
748 мм
5.8 м/с
98 %
Лента новостей