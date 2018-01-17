На Закарпатье и в Карпатах объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный снег и ветер

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Сегодня, 17 января на Закарпатье и в Карпатах ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"17 января ночью на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 17-18 января в Украине ухудшится погода, ожидаются снегопады и сильный ветер.