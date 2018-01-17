В Киеве сегодня пройдет сильный снег, температура до -3°

08:30, 17 января 2018
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Сегодня в Киеве потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 января, в столице пройдет снег, температура до -3°.

В Украину идет непогода: синоптики обещают сильные снегопады и штормовой ветер

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер переменный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:51, а зайдет в 16:25.

Как сообщал УНИАН, 17 января в Украине ожидаются снегопады и дожди, в большинстве регионов потеплеет.

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