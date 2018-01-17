Украина окажется между двумя атмосферными гигантами: погода резко изменится (карты)
Погоду в Украине с сегодняшнего дня будут формировать два атмосферных гиганта.
Украина со среды, 17 января, окажется между двумя атмосферными гигантами: мощная зона с антициклоном на востоке и огромные воздушные атлантические массивы теплого и влажного воздуха с циклонами и фронтами на западе.
Поэтому прогнозируются осадки и ветер, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"С запада Европы к нам придет теплый воздух. В зоне распределения теплого и холодного воздуха также всегда происходят активные метеорологические процессы. И тут же снова Украина оказывается в этой зоне", - прогнозирует она.
Вследствие этого в нашу страну придут:
- снег с переходом в мокрый снег и дождь (в зависимости от градусов);
- скачки атмосферного давления;
- резкая смена температуры воздуха;
- осложнения ситуации на дорогах и тротуарах;
- усиление ветра до штормового.
Как сообщала Погода УНИАН, 17 января в Украине ожидаются снегопады и дожди, в большинстве регионов потеплеет.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°