Украина окажется между двумя атмосферными гигантами: погода резко изменится (карты)

08:11, 17 января 2018
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Погоду в Украине с сегодняшнего дня будут формировать два атмосферных гиганта.

В Украину придут осадки и сильный ветер / фото УНИАН
В Украину придут осадки и сильный ветер / фото УНИАН

Украина со среды, 17 января, окажется между двумя атмосферными гигантами: мощная зона с антициклоном на востоке и огромные воздушные атлантические массивы теплого и влажного воздуха с циклонами и фронтами на западе.

Поэтому прогнозируются осадки и ветер, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

фото facebook.com/tala.didenko
фото facebook.com/tala.didenko

"С запада Европы к нам придет теплый воздух. В зоне распределения теплого и холодного воздуха также всегда происходят активные метеорологические процессы. И тут же снова Украина оказывается в этой зоне", - прогнозирует она.

фото facebook.com/tala.didenko
фото facebook.com/tala.didenko

Вследствие этого в нашу страну придут:

- снег с переходом в мокрый снег и дождь (в зависимости от градусов);

- скачки атмосферного давления;

- резкая смена температуры воздуха;

- осложнения ситуации на дорогах и тротуарах;

- усиление ветра до штормового.

Как сообщала Погода УНИАН, 17 января в Украине ожидаются снегопады и дожди, в большинстве регионов потеплеет.

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